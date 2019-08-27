Чем Россия ответит США на заземление "Томагавков"

Пентагон успешно испытал крылатую ракету "Томагавк" с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить "Томагавк" на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?

Накануне американские военные сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая "поразила цель после более чем 500 км полета", тем самым нарушив условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер рассказал, что были проведены испытания "варианта крылатой ракеты "Томагавк".

При этом стартовый ствол для ракеты существовал на полигоне еще в 2015 году. Таким образом, США начали нарушать условия договора еще задолго до того, как обвиняли в этом Россию.

Напомним, ДРСМД обязывает участников не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Испытания нового варианта базирования "Томагавков" в США вызвали резкую критику со стороны России. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Россия не позволит Штатам втянуть себя в гонку вооружений, добавив, что Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности "до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира".

"Мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении. Втянуть в дорогостоящую гонку вооружений себя мы не позволим", – сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что испытание ракеты свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. "Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", – отметил дипломат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что именно ради испытаний запрещенных ДРСМД ракет. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия вынуждена будет отвечать на размещение испытанных США крылатых ракет в странах Азии или Европы, так как эти ракеты будут представлять для России "непосредственную военную угрозу".

По мнению участника переговоров о сокращении обычных вооружений в Вене и переговоров о сокращении баллистических ракет средней дальности в Женеве (1980-1983 годы) Павла Палажченко, американцы не держали в секрете разработку нового варианта ракеты наземного базирования.

"Сюрприза никакого нет. Но это означает продолжение распада системы ограничений и возможность начала гонки вооружений. Вашингтон создает опасную ситуацию, потому что дело идет к развертыванию таких ракет в Европе и Азии",

– заявил Палажченко газете ВЗГЛЯД, добавив, что США готовили ракету к испытаниям, даже не скрывая этого.

"После обвинений России в нарушении ДРСМД Пентагону были выделены средства для создания и испытаний ракет наземного базирования дальностью более 500 км. То есть той, которая договором была запрещена", – пояснил эксперт.

Он добавил, что вероятность появления этих ракет в Европе пока туманна.

"Однако чтобы их развернуть, большого времени не требуется. Их суть в мобильности пусковых установок и опасности в плане стратегической дестабилизации. Потому здесь все зависит от политического решения", – полагает Палажченко.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош также отметил, что американцы давным-давно нарушали ДРСМД, планируя наземное базирование "Томагавка".

"Таким образом они первыми нарушили договор. Успешный запуск этой ракеты через несколько недель после того, как американцы вышли из ДРСМД, говорит о том, что они вели двуличную лживую политику", – добавил эксперт.

Он также указал на еще один обман со стороны США. "Они, опять же в силу своей лживости, вначале уверяли, что она пролетела менее 500 км, но это очень сомнительно. Допускаю, что они разрабатывали ее как ракету-мишень с использованием заделов под другие ракеты для отработки перехвата системой ПРО", – предположил собеседник.

Наземные "Томагавки" станут существенной угрозой для нашей нацбезопасности.

"Они могут разместить ракеты и в Европе, и в Азии – в Японии, Южной Корее, откуда при дальности пять тысяч километров они смогут перекрывать пространство России вплоть до Новосибирска. И тогда наши базы и ракеты будут под прицелом", – сказал эксперт.

По его мнению, сейчас американцы будут работать над увеличением дальности и точности ракет, а также будут их готовить к размещению по всему периметру Юго-Восточной Азии. "По Европе пока что таких разговоров нет, потому что она уже предложила наложить мораторий на развертывание ракет. Но если американцы пойдут на этот шаг – мы ответим", – отметил собеседник, добавив, что у Москвы есть все необходимые средства для защиты от подобных ракет.

"Россия может защищаться от таких ракет истребителями-перехватчиками, наземными комплексами противоракетной обороны. Системы защиты у нас есть, и время для реакции ПВО у нас, если что, будет", – заключил Бартош.

В свою очередь обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко указывает, что новый вариант ракеты будет представлять опасность для нашей страны только находясь на неприемлемой дальности пуска от российской территории.

"В чем была опасность именно таких ракет и почему был заключен договор о РСМД? Подлетное время такой ракеты очень маленькое, учитывая, что она идет под прикрытием рельефа местности. Опасна не невозможность уничтожения таких ракет, а возможность ответной реакции. Очень сложно понять: это был ракетный пуск или это птицы летят? Или это глюк компьютера? В таком случае некий объект может быть воспринят, как ракета, после чего последует ошибочный ответный удар", – сказал эксперт.

"В отношении крупных баллистических ракет есть системы предупреждения – и космические, и наземные, которые дают время опознать цель, обработать данные и сообщить их руководству для принятия решения.

А в ситуации с ракетами, о которых идет речь, времени на принятие решения очень мало, что повышает вероятность начала взаимоуничтожающей войны",

– констатировал военный эксперт.

"Естественно, если США будут размещать такие ракеты в опасной близости от наших границ, то же самое сделает и Россия. Главнокомандующий недаром дал распоряжение разработать наземную модификацию "Калибра". Эта ракета по некоторым своим техническим характеристикам даже превышает "Томагавк". Также в ближайшее время под эти нужды будет доработан "Искандер", – отметил Дрозденко.

"С нашей стороны это будет эффективный ответ. Мы возвращаемся к временам до ДРСМД. Владимир Путин же сказал, что Россия не будет размещать ракеты в Европе, если этого не сделает США. То есть президент нашей страны отдал решение на откуп европейцам. Когда-то именно Европа бунтовала – те же Германия и Франция, которые не хотели подставляться под американские удары. Потому теперь слово за ними", – резюмировал Дрозденко.

Дарья Рыночнова, Иван Абакумов