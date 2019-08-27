Войти
27.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Кремль призвал не сомневаться в ответе России на ракетные испытания США

574
0
0
Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Министерство обороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с испытаниями Соединенными Штатами ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно", – сказал Песков в ответ на вопрос, приступило ли Минобороны к подготовке симметричного ответа, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля не стал связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. По его словам, проведение учений является обычной работой российской армии.

Песков заверил, что нет никаких сомнений, что поручение президента по подготовке должного ответа в связи с выходом из ДРСМД и новыми испытаниями будет выполнено.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что возможный отказ от продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) оставит человечество без единого документа в этой области. По его словам, последствия для стратегической стабильности "будут достаточно губительные", передает ТАСС.

Представитель Кремля выразил сожаление, что до сих пор от США не поступает сигналов о готовности или неготовности Вашингтона обсуждать продление этого договора.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые Москва высказывала Вашингтону в период действия ДРСМД. Глава государства поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
РСМД
СНВ-3
Похожие новости
27.03.2019
Война миров по новым правилам
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
13.07.2016
Ядерное наследие Обамы
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео