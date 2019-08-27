Кремль призвал не сомневаться в ответе России на ракетные испытания США

Министерство обороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с испытаниями Соединенными Штатами ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно", – сказал Песков в ответ на вопрос, приступило ли Минобороны к подготовке симметричного ответа, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля не стал связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. По его словам, проведение учений является обычной работой российской армии.

Песков заверил, что нет никаких сомнений, что поручение президента по подготовке должного ответа в связи с выходом из ДРСМД и новыми испытаниями будет выполнено.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что возможный отказ от продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) оставит человечество без единого документа в этой области. По его словам, последствия для стратегической стабильности "будут достаточно губительные", передает ТАСС.

Представитель Кремля выразил сожаление, что до сих пор от США не поступает сигналов о готовности или неготовности Вашингтона обсуждать продление этого договора.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые Москва высказывала Вашингтону в период действия ДРСМД. Глава государства поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Ольга Никитина