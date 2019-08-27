РКК "Энергия" покажет на авиасалоне МАКС-2019 модель ракеты-носителя сверхтяжелого класса

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском модель ракеты-носителя сверхтяжелого класса и другие перспективные разработки, сообщает пресс-служба предприятия.

"Гости и участники авиасалона смогут увидеть спускаемый аппарат корабля "Союз-ТМА-13", масштабные модели международной космической станции, космического корабля "Союз", модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения, перспективной РН "Союз-5" и РН сверхтяжелого класса, а также модель космического аппарата дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении на сайте РКК "Энергия".

Отмечается, что данные экспонаты посетители и участники салона смогут увидеть в составе объединенной выставочной экспозиции "Роскосмоса".