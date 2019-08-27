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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Северный флот провел учения по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

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Тактическая группа Северного флота
Тактическая группа Северного флота.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

К маневрам были привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Межвидовые тактические учения сил Северного флота (СФ), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и частей Центрального военного округа прошли на севере Красноярского края.

"Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями армейского корпуса СФ флота и приданными подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолетов штурмовым способом.

К маневрам, которые прошли под руководством командующего СФ вице-адмирала Александра Моисеева, привлекались также подразделения МВД, МЧС и УФСИН, "которые отработали комплекс задач по пресечению деятельности преступной группировки, поиску и поимке беглых заключенных и ликвидации последствий пожара", сказано в сообщении.

По легенде учений в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Их обнаружил передовой дозор разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ. Штаб группировки принял решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям "противника".

На рубеж открытия огня выдвинулись батареи реактивных систем залпового огня "Град" и самоходные гаубицы "Гвоздика". Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного противника по данным от беспилотного летательного аппарата. Также был нанесен авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами Ми-8 огневой поддержки. В тыл к условному противнику перебросили группы ВДВ.

Затем к месту проведения учений вышли подразделения армейского корпуса СФ и ВДВ на своей штатной технике: бронетранспортерах БТР-82А, МТ-ЛБВ, двухзвенных тягачах ТТМ-4902ПС-10 и "Алеут", танках Т-80БВМ, самоходных артустановках 2С1 "Гвоздика", боевых машинах десанта БМД-2 и бронеавтомобили "Рысь". Их задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных групп.

На завершающем этапе учений проведены боевые стрельбы подразделений армейского корпуса и ВДВ из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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