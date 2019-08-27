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27.08.2019
WarSpot

Type 19: новая японская колёсная гаубица

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Источник изображения: warspot.ru

Японская армия получила новую модель колёсной САУ. Вчера, 25 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в ходе последних учений Fuji Firepower Сухопутных сил самообороны Японии была презентована установка Type 19.

Type 19 построена на базе 8-колёсного шасси MAN с бронированной кабиной и внешне напоминает французскую колёсную САУ CAESAR. 155-мм орудие, расположенное в задней части грузовика, оснащено компьютеризированной системой наведения.

САУ Type 19.

Источник изображения: armyrecognition.com

Экипаж Type 19 состоит из пяти человек. Трое из них располагаются в бронированной кабине, ещё двое – в открытой кабинке (позади основной). По неофициальной информации, в Type 19 применяется тот же тип орудия, что и в гусеничной САУ Type 99, принятой на вооружение в 1999 году.

САУ Type 19.

Источник изображения: armyrecognition.com

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Страны
Франция
Япония
Продукция
CAESAR САУ
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