Вариант "РСЗО" из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования

В социальных сетях появились фотографии легкой установки с претензией на РСЗО. Особенностью этого комплекса стало то, что его основой стали противотанковые гранатометы РПГ-7. "Военное обозрение" решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

Современная война, зачастую представлявшаяся схваткой новейших технологий, на деле крайне редко становится таковой. На первый план локальных конфликтов все чаще выходит вопрос создания систем вооружений при помощи уже имеющегося оружия и подручных средств.

Одним из самых простых средств усиления огневой мощи являются ракетные системы залпового огня. Они достаточно просты в применении и дешевы, с одной стороны. С другой, благодаря подобным системам можно обеспечить эффективное подавление огневых точек противника, наносить удары по площадям, а также за счет мобильности подобных комплексов быстро оказывать поддержку на разных участках фронта.

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

Проблем остается как минимум две. Первая заключается в том, что, как правило, эти системы монтируются на больших грузовиках и имеют калибр от 122-мм, что, зачастую, избыточно для поддержки малых отрядов и передовых подразделений. Во-вторых, это всё ещё слишком дорого. В случае локальных конфликтов экономия идет буквально на каждом патроне. И тогда на сцену выходят легкие противотанковые средства, которые, будучи объединены в единую систему, могут стать образцом легкой (и дешевой) РСЗО.

Одними из первых легкий комплекс РСЗО, собранный из подручных противотанковых средств, опробовали американцы. В качестве основы они выбрали "базуку". Солдаты 505-го парашютно-десантного полка использовали такую установку, собранную из 6 "базук": она была укреплена на их джипе - на деревянной раме.

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

Ирано-иракская война для Тегерана оказалась тяжелым испытанием. Страна оказалась не готовой к нему. Вследствие этого иранцы несли ощутимые потери, и зачастую были вынуждены использовать крайние методы ведения боевых действий: к примеру, "живые волны". Потери при таких методах ведения войны были колоссальные. Качество подготовки часто было низким, большинство живой силы составляли плохо обученные солдаты, новобранцы.

Дополнительным грузом стали санкции, наложенные на Тегеран, и ограничения на поставку вооружений. Из-за них Ирану, достаточно хорошо вооруженному, но не имеющего возможности пополнить утраченное в ходе боевых действий оружие, пришлось использовать системы, собранные из подручных средств.

Названия данной установки обнаружить не удалось – судя по всему, она была выпущена либо в единичном экземпляре, либо крайне малой партией. Более того, РПГ-7 подобным образом также почти нигде не эксплуатировалось. Однако почти не значит совсем. Есть страна, где столь необычная система залпового огня выпускалась серийно.

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

На 20-летие независимости Армении местная компания "Научно-производственное объединение Гарни-Лер" продемонстрировала своё видение легкой РСЗО. На параде в Ереване была показана установка N-2. Основной её вариант смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-3308 "Садко" (впрочем, есть и буксируемая версия). Наводится в нужном направлении вручную, диапазон ±30 град. по азимуту и -5 – +50 град. по углу места. При помощи электрического пульта запуск может осуществляться как залпово, так и одиночными.

Дальность – до 1300 м. В качестве боеприпасов используются как реактивные гранаты TB-1 с термобарической боевой частью, производимые Арменией, или осколочно-фугасные OG-7. Некоторое время система предлагалась на экспорт Управлением оборонной промышленности, однако информации о контрактах на N-2 обнаружено не было.

Украина тоже пыталась

Мини-версию подобной системы использовали и Вооруженные силы Украины. Их установка, состоящая из спаренных между собой 4-х РПГ, мелькнула в военных действиях в Донбассе в начале 2018 года.

Источник изображения: 1175.blogfa.com, Минобороны США, Минобороны Армении

Судя по незначительному количеству таких систем, они, в основном, используются в качестве попытки максимально дешевой замены стандартных РСЗО странами, имеющими как финансовые трудности, так и проблемы с обученностью солдат, обслуживающих вооружения.