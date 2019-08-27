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27.08.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 26 августа. Холдинг "Росэлектроника" представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 более 70 разработок для авиации и космоса.

Комплексные решения безопасности для аэропортов, аппаратура связи, перспективные электронные компоненты для спутников будут продемонстрированы на стенде холдинга в рамках экспозиции радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех.

НПП "Алмаз" покажет комплекс противодействия малоразмерным БПЛА "Атака-DBS". Новая разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах для защиты от несанкционированных полетов дронов.

Челябинский радиозавод "Полет" представит посетителям авиасалона аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС, оснащенный не имеющей аналогов в мире параболической антенной. Характеристики радиолокатора превышают нормативные параметры по сроку эксплуатации, дальности и высоте обнаружения воздушных судов.

Также на стенде будут продемонстрированы комплексы связи для новых поколений российских самолетов и вертолетов, в том числе связная аппаратура для истребителей Су-35, Су-57 и вертолета Ка-62, разработанная НПП "Полет".

Значительную часть экспозиции холдинга формируют продукты лидеров отечественной СВЧ-электроники – НПП "Исток", НПП "Алмаз", НПП "Салют" и НИИ полупроводниковых приборов. Предприятия продемонстрируют компоненты для радиолокационных систем авиационного и космического базирования, а также спутниковой связи: усилители мощности, лампы бегущей волны, модули активных фазированных антенных решеток.

Концерн "Созвездие" продемонстрирует интегрированный комплекс безопасности для аэропортов с применением технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

"Холдинг "Росэлектроника" является постоянным участником Международного авиакосмического салона. В этом году мы покажем заказчикам, специалистам и широкой публике как уже хорошо зарекомендовавшие себя изделия наших предприятий, так и новые разработки для авиации и космоса", – сообщили в пресс-службе "Росэлектроники".

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Страны
Россия
Продукция
АОРЛ-1АС
Ка-60
Ка-62
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Компании
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