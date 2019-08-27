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27.08.2019
Российская газета

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла

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Источник изображения: rg.ru

Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.

- Группа завершила подготовку к авиасалону, выполнив квалификационные полеты, - сообщили в Минобороны  России.

Выступление "Русских витязей" на МАКС-2019 начнется с группового пилотажа: звено Су-30СМ выполнит виражи и боевые развороты - в том числе на форсаже, - групповые и синхронные "бочки",  "петли Нестерова", встречный роспуск, "Зеркало и другие фигуры.  В завершение программы ведущий группы и командир "Витязей" полковник Андрей Алексеев проделает ряд головокружительных маневров с использованием сверхманевренных характеристик истребителя: управляемый штопор, "кадушка" и упомянутое уже дефиле над землей со скоростью мотоцикла.

Чтобы удержать 24-тонный самолет в воздухе на такой скорости, летчик задирает нос под углом почти 45 градусов, дает полный газ и крайне аккуратно  работает рулями.

Гостей МАКС-2019 также ждут показательные полеты истребителей пятого поколения Су-57 и премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер" - ее выполнят спортивные Як-52.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Як-52
Проекты
МАКС-20XX
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4 комментария
№1
27.08.2019 11:30
Способность к полёту на такой скорости, открывает возможность к созданию СКВП, для базирования на коротких, слабоподготовленных площадках. В т.ч. грунтовых и на палубах.
Нужен самолёт способный взлетать и садиться при большом угле атаки крыла/фюзеляжа. Т.е. надо вернуться к переднерасположенному основному шасси.
При этом отпадёт нужда в сложных и дорогих СВВП, с ухудшенными, относительно не имеющих этой опции одноклассниками, ТТХ.
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№2
27.08.2019 16:49
А вы хорошо подумали перед тем как предложить такое? Дам маленькую наводку вопросом: в какой части фюзеляжа находится центр тяжести, в какой части окажется аэродинамический фокус, как это повлияет на плечи органов управления, каких длин вы хотите сделать стойки шасси, и как результат угол атаки машины, и в конце концов насколько это ускорит/замедлит подъём хвоста при разгоне во время взлёта? Прикиньте это всё и расскажите что у вас получилось.
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№3
27.08.2019 16:54
Цитата, forumow сообщ. №1
Способность к полёту на такой скорости, открывает возможность к созданию СКВП, для базирования на коротких, слабоподготовленных площадках.

Придержите лошадок.
Этот трюк хотя и показывает управляемость самолёта, но всё-таки является трюком.

Перед трюком пилот наберёт необходимую высоту, чтобы было время отреагировать на нештатную ситуацию.
Трюки выполняются опытными пилотами, без вооружений и полных баков с топливом. Так что практического смысла в таком полёте нет. Косвенный есть: полёт показывает качество подготовки пилота. Его вестибулярный аппарат, умение пилотировать, "чувствовать" самолёт "пятой точкой". Причем, у отдохнувшего пилота, а не возвращающегося с боевого вылета.

Так что никаких СКВП тут не пахнет.
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№4
27.08.2019 19:44
Цитата, Makc сообщ. №2
расскажите что у вас получилось.
Подобие V-173 / XF5U. Только реактивный.
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