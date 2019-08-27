Глубоко модернизированный Ан-124 "Руслан" станет полностью российским

Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" в скором времени станет полностью российским. Разработка глубоко модернизированного самолета Ан-124-100М с российскими комплектующими ведется в КБ "Ильюшин". Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Конструкторское бюро "Ильюшин" с 2017 года ведет работы по созданию глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М. Работы идут по плану, защита технического проекта назначена на четвертый квартал этого года. По словам Мантурова, работы подразумевают полную замену бортового радиоэлектронного оборудования и общесамолетных систем. Новый глубоко модернизированный самолет Ан-124-100М будет полностью российским.

Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на 4-й квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами

- заявил министр, добавив, что параллельно с этими работами в КБ "Ильюшин" ведется научно-исследовательская работа по выбору облика перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА), который в дальнейшем придет на замену Ан-124. Защита аванпроекта по данной теме назначена на следующий год.

О начале работ по созданию нового нового военно-транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан" сообщил в конце прошлого года главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

По его словам, новый Ил-106 будет соответствовать всем современным требованиям и по пилотажному авиационному комплексу, и по ресурсу, и по перевозимым грузам. Планируется, что при обычной эксплуатации самолет будет перевозить 80 тонн груза, а при особых условиях эксплуатации сможет "поднять" 110-120 тонн. Грузовая кабина Ил-106 будет такого же размера, как и на Ан-124 "Руслан". Кроме новой авионики, самолет получит новые двигатели тягой 24-26 тонн, созданием которых занимаются в Объединенной двигателестроительной корпорации.