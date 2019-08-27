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27.08.2019
ТАСС

Летные испытания российской многоразовой ракеты могут начаться в 2020 году

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Логотип компании Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М.Мясищева.

Эта ракета будет иметь длину 6 м и диаметр 0,3 м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская многоразовая ракета-носитель сверхлегкого класса, создаваемая в рамках проекта "Крыло-СВ", может совершить первый полет в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник советник управляющего директора по аэрокосмическим проектам АО "Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева" (разработчик проекта) Олег Роскин.

"Мы хотим пройти горизонтальный полет на демонстраторе уже в следующем году", - сказал Роскин, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве, уточнив, что испытательные пуски пройдут с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря.

По его словам, у ракеты прямое крыло, на нем специалисты хотят отработать все режимы - и дозвуковые, и гиперзвуковые.

Ракета будет иметь длину 6 м и диаметр 0,3 м. На нее планируется установить многоразовый жидкостный реактивный двигатель.

"Следующий этап - выйти на гиперзвук до 6-6,5 Маха. Финишные испытания - с аэростата с высоты 48 км, и планируем выйти на сверхзвук 1,2 маха и на трансзвук", - отметил советник управляющего директора.

Роскин добавил, что первый полет новой ракеты с космодрома с возвращением на Землю планируется на 2023 год.

"Вихрь"

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) заказал разработку двигателя "Вихрь" для ракеты, также сообщил Роскин.

"Параллельно Фондом задана разработка двигателя", - сказал Роскин, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Он добавил, что разработка получила название "Вихрь".

Проект "Крыло-СВ"

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что проект предполагает после выхода ракеты на заданную высоту раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

Ранее гендиректор ФПИ Андрей Григорьев сообщал в интервью ТАСС, что первый полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" запланирован на 2021-2022 годы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОАК
ФПИ
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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