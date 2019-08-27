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27.08.2019
Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" запустило мобильное приложение для контроля транспорта

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Мобильное приложение "ЭРА-Мониторинг" для контроля за автопарком начало работу, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"АО "ГЛОНАСС" объявляет о запуске мобильного приложения "ЭРА-Мониторинг". Приложение является мобильной версией автоматизированной системы мониторинга объектов "АСМ ЭРА", построенной на базе государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что приложение даст возможность государственным и коммерческим автотранспортным компаниям использовать мобильные устройства для оперативного слежения за транспортными объектами, зарегистрированными в системе "АСМ ЭРА".

Пользователи через приложение смогут отслеживать и контролировать зарегистрированные в нем транспортные средства в режиме реального времени.

В настоящее время приложение доступно для устройств на базе операционной системы (ОС) Android. В течение полугода ожидается версия для устройств на базе ОС iOS.

"Подключение к разработанной АО "ГЛОНАСС" облачной системе мониторинга "АСМ ЭРА" позволяет транспортным компаниям осуществлять контроль за автопарком и расходами на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем", - пояснил директор департамента продаж АО "ГЛОНАСС", слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что приложение является бесплатным.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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