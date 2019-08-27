АО "ГЛОНАСС" запустило мобильное приложение для контроля транспорта

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Мобильное приложение "ЭРА-Мониторинг" для контроля за автопарком начало работу, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"АО "ГЛОНАСС" объявляет о запуске мобильного приложения "ЭРА-Мониторинг". Приложение является мобильной версией автоматизированной системы мониторинга объектов "АСМ ЭРА", построенной на базе государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что приложение даст возможность государственным и коммерческим автотранспортным компаниям использовать мобильные устройства для оперативного слежения за транспортными объектами, зарегистрированными в системе "АСМ ЭРА".

Пользователи через приложение смогут отслеживать и контролировать зарегистрированные в нем транспортные средства в режиме реального времени.

В настоящее время приложение доступно для устройств на базе операционной системы (ОС) Android. В течение полугода ожидается версия для устройств на базе ОС iOS.

"Подключение к разработанной АО "ГЛОНАСС" облачной системе мониторинга "АСМ ЭРА" позволяет транспортным компаниям осуществлять контроль за автопарком и расходами на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем", - пояснил директор департамента продаж АО "ГЛОНАСС", слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что приложение является бесплатным.