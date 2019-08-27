Денис Мантуров: строительство первой партии модернизированных "стратегов" Ту-160М уже идёт

Опытный образец самолета "Ту-160М2" во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Какие шаги предпринимает государство для решения проблем "суперджета", как скоро поднимутся в небо новые "стратеги" и когда Ан-124 "Руслан" станет "российским" рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— Денис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о планах на МАКС-2019: какие новинки авиапрома мы увидим на статике и в небе, что будет наиболее интересно в деловой программе, кто из иностранных гостей посетит выставку?

— Прежде всего, на салоне состоится мировая премьера российского пассажирского самолёта МС-21-300. Увидеть своими глазами можно будет макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, беспилотники и проекты в области сверхзвука. В авиашоу примет участие рекордное количество пилотажных групп – 10, включая четыре - Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Однако, главные изменения ждут деловую часть - салон развивается как бизнес-мероприятие и теперь предлагает десятки конференций и круглых столов, эффективный нетворкинг.

— Ожидается ли на МАКСе подписание контрактов по гражданской авиатехнике?

— Будет сделан упор на гражданскую вертолётную технику. Сегодня ведутся переговоры со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, но не стоит забывать, что большая потребность в новых вертолётах есть и в России. Наш гражданский вертолётный парк один из самых старых в мире – более 70% машин старше 25 лет – это ставит перед промышленностью серьёзную задачу. Работа по обновлению парка будет вестись и на авиасалоне МАКС.

— По итогам I полугодия "Гражданские самолёты Сухого", согласно их отчётности, не продали ни одного SSJ-100. С чем вы это связываете? Есть ли тут фактор падения доверия к самолёту после майской трагедии в "Шереметьево"?

– В этом году основные поставки SSJ-100 запланированы ГСС на вторую половину года. Сейчас производитель сосредоточен на подготовку соглашения с "Аэрофлотом".

Что касается майской трагедии в "Шереметьево" - я считаю преждевременным и некорректным делать какие-либо выводы, пока комиссия по расследованию не завершила свою работу. Могу лишь отметить, что согласно предварительному отчёту МАК, самолёт был управляем, системы – радиосвязь, управление, механизация крыла, шасси, двигатели – работали.

Мы продолжаем реализацию программы SSJ-100. Этот продукт остаётся перспективным с точки зрения требований рынка. Сейчас прорабатывается ряд контрактов как с российскими, так и с зарубежными региональными игроками. Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть - это факт.

— Тем не менее, действующие эксплуатанты продолжают предъявлять претензии к надёжности самолета. На ваш взгляд, они обоснованы?

— В целом, надёжность "суперджета" – на уровне других региональных машин. Это не значит, что нам не нужно ничего делать – конструкция постоянно дорабатывается. Государство с прошлого года оказывает поддержку производителю в этой части – компенсирует часть затрат на доработку уже летающего парка.

Гражданское авиастроение – наверно, самая сложная отрасль промышленности, доводка конструкции самолёта, её совершенствование – это непрерывный процесс.

— Отдельный пласт проблем с эксплуатацией SSJ-100 связан с обеспечением их запчастями, как они решаются?

— Да, этот вопрос стоит достаточно остро. Мы провели анализ и выявили, что для бесперебойного обеспечения всех эксплуатантов запчастями потребуется увеличить размер обменного пула агрегатов для ремонта более чем в три раза в течение ближайших трёх лет.

До начала этого года были также проблемы с оборотным фондом двигателей, но совместными усилиями удалось выправить ситуацию.

— В целом, какие рассматриваются способы повышения налёта SSJ-100? Правда, что среди них механизм Тotal care: все виды ТОиР передаются на аутсорсинг ОАК и ГСС, при этом авиакомпания платит им за услуги только ставку лётного часа?

— Очевидно, что нужно вообще менять концепт продукта авиапрома, переходить на сервисную модель бизнеса. Выводить на рынок не самолёт как изделие, а сервис по предоставлению самолёта под расписание. Об этом свидетельствует и последняя международная практика. Например, Boeing и Airbus предоставляют своим заказчикам опцию полной технической эксплуатации самолёта с оплатой этой услуги пропорционально налёту. Более половины всех Boeing 787 поставляются в комплекте с долгосрочными контрактами на полное техсопровождение.

Сейчас такая схема прорабатывается и в ОАК. При заключении контракта между эксплуатантом и производителем все риски и ответственность за обеспечение исправными воздушными судами под расписание переходят к производителю. В этом случае авиакомпания может сосредоточиться на своих ключевых задачах - организации лётной работы, сервиса, развитии маршрутной сети. А все технические вопросы, в том числе по техобслуживанию планера, агрегатов и двигателей, доработке конструкции самолёта, оперативному планированию и расстановке судов под рейс берёт на себя производитель.

Дальнейшее развитие идеи полного техсопровождения - это "мокрый лизинг" (ACMI). Провайдер предоставляет заказчику самолёт, обеспечивает его техническую эксплуатацию, предоставляет лётные и кабинные экипажи, страхует риски. Такая форма привлекательна для эксплуатанта как инструмент развития маршрутной сети и плюс помогает осваивать новый тип самолёта, тем самым снижая потребные инвестиции. Для авиапроизводителя ACMI — это ключ к выходу на новые рынки с новым продуктом.

— Хотелось бы обсудить перспективы ещё одного отечественного лайнера – МС-21. Для него уже найден "якорный" заказчик за рубежом?

— Вы знаете, что российские компании заказали 175 самолётов МС-21-300, по ним уже получены авансовые платежи. Конечно, к этому самолёту есть интерес и со стороны зарубежных игроков. Мы рассчитываем, что продвижение на экспорт активизируется после получения сертификата EASA и первых результатов эксплуатации российскими перевозчиками.

— Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что к ОАК могут присоединить "Вертолёты России". Как думаете, будет ли в этом синергия? Ведутся ли переговоры с миноритариями "Вертолётов" об этом – ведь нужно их согласие?

— Сейчас говорить об этом рано, идёт процесс оценки активов ОАК, продолжается финансовый аудит. Эта работа продлится, ориентировочно, до конца года. Только потом будут приниматься конкретные управленческие решения.

— Недавно Минобороны РФ заключило контракт на 76 истребителей пятого поколения Су-57 - когда начнётся серийное производство этих самолётов и поставки военным?

— Подготовка к серийному производству Су-57 на КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре велась на протяжении нескольких лет. В настоящий момент эта работа завершена. Можно с уверенностью сказать, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны.

— При выполнении контракта на 76 Су-57 производство Су-35 останется на том же уровне?

— Разумеется, в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года поставки Су-35 предусмотрены.

— Уже сформирован окончательный облик нового стратегического ракетоносца-бомбардировщика ПАК ДА? Когда начнётся строительство первого опытного образца?

— Да, Минобороны утвердило все технические требования. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации. От дальнейших подробностей воздержусь.

— А как продвигается создание модернизированной версии "Белого лебедя" - Ту-160М?

— В конце 2020 года в рамках госконтракта по заказу Минпромторга России состоится выкатка первого построенного с нуля самолёта Ту-160М. Параллельно идёт строительство первой партии серийных самолётов по контракту с Минобороны (на 10 машин - ИФ). Кроме того, ведётся глубокая модернизация строевых Ту-160 - эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки.

— Аналогичный вопрос и по Ту-95МСМ - каковы сроки создания новой версии стратегического ракетоносца?

— В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний. Параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

— Когда завершатся заводские испытания Ту-22М3М и начнутся поставки Минобороны?

– Первая опытная машина уже проходит заводские лётные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. В третьем квартале 2020 года самолёты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ). Аналогично программе Ту-95 параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

— Есть ли планы разработать новый дальний противолодочный самолёт, который в перспективе заменит Ту-142 и Ил-38?

— Минобороны недавно поставило задачу разработчикам подготовить предложения по созданию нового патрульного самолёта на базе имеющихся образцов. В этом году, полагаю, принципиальный выбор будет сделан.

— А пока планируется модернизировать Ту-142 для морской авиации ВМФ?

— Вопрос глубокой модернизации Ту-142 в настоящее время прорабатывается на основе опыта модернизации самолётов Ту-95МС.

— В годовом отчёте "Ильюшина" за 2018 год сообщалось о заключении контракта на опытно-конструкторские работы по сверхтяжёлому военно-транспортному самолёту (СТВТС) на замену украинскому Ан-124 "Руслан" — как идут эти работы?

— КБ "Ильюшин" по заказу Минпромторга России с 2017 года ведёт разработку глубоко модернизированного сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта Ан-124-100М. Модернизации подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолётные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолёт Ан-124 "российским". Защита технического проекта по модернизированному самолёту назначена на 4 квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами.

Что касается перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 "Руслан", то на данный момент "Ильюшин" ведёт научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика ПАК ВТА. Защита аванпроекта назначена на 2020 год.

— Принято ли решение по среднему транспортнику (СВТС) — это будет Ил-276 или Ту-330?

– Разработка среднего военно-транспортного самолета также проводится по заказу Минпромторга России. При формировании тактико-технического задания мы исходили из того, что на этапе эскизного проектирования конструкторам ОАК необходимо с участием различных конструкторских школ проработать максимальное количество альтернативных вариантов СВТС, удовлетворяющих требованиям ТТЗ.

В настоящее время действительно рассматриваются два варианта СВТС, построенных на базе разработок, предлагаемых "Ил" и "Туполев". В ближайшее время комиссия заказчика, сформированная из представителей научных центров авиационной отрасли, предприятий промышленности, Минпромторга и Минобороны России начнёт свою работу с целью формирования рационального облика СВТС с учётом потребностей государственной и гражданской авиации.

— Сколько времени потребуется на доработку лёгкого транспортника Ил-112В до требований тактико-технического задания Минобороны?

— Разработчик уже приступил к запланированным мероприятиям по достижению требуемых тактико-технических характеристик Ил-112В. Мы рассчитываем, что их реализация позволит получить предварительное заключение о выпуске установочной партии, и в 2022 году первые самолёты уже поступят в опытную эксплуатацию.

— Когда может начаться разработка скоростного боевого вертолёта (СБВ) для Минобороны РФ?

— Напомню, что холдинг "Вертолёты России" и министерство обороны в 2017 году заключили контракт на проведение научно-исследовательской работы "Скорость". Эта НИР была успешно завершена, все её результаты приняты заказчиком. В данный момент идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы, который может начаться уже в 2020 году.