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27.08.2019
Известия.ru

Песков заявил о симметричном ответе на испытания США запрещенной ракеты

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Dept of Defense/Scott Howe

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о мерах, которые Москва готова принять в ответ на испытания Вашингтоном новой ракеты. Как сообщил Песков в понедельник, 26 августа, Минобороны уже приступило к выполнению соответствующих поручений президента России Владимира Путина.

"Что касается симметричного ответа, нет никаких сомнений, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности нашей страны", — заявил Песков.

На вопрос о деятельности Минобороны Песков ответил, что проведение учений и военного строительства — это "обычная работа российской армии".

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Подобные ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел.

США начали готовиться к выходу из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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