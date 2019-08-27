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27.08.2019
Известия.ru

В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет ТАСС.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года" — сказал он. По его словам, сроки согласованы с авиавластями Соединенных Штатов.

24 августа стало известно, что в октябре намечен первый сертификационный полет самолета Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением для системы MCAS (Система улучшения характеристик маневренности).

Авиапроизводитель планировал первый сертификационный полет самолета данной серии в сентябре, но сдвиг сроков не мешает компании в случае одобрения Федерального авиационного управления (ФАУ) возобновить в IV квартале текущего года.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки системы MCAS. Предположительно, именно из-за этой неполадки произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

В июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Саудовская Аравия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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