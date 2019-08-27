Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники

ЦАМТО, 26 августа. Госкорпорация Ростех представит на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском, новинки в области гражданской, военной и специальной авиационной техники.

В их числе – шесть новых самолетов и вертолетов, а также аппаратура связи, средства РЭБ, авиационные системы, двигатели, аэродромное оборудование. Госкорпорация выступает одним из главных организаторов авиасалона МАКС.

Экспозиция холдингов и предприятий Госкорпорации Ростех площадью около 2,5 тыс. кв. м разместится в павильонах C2, F2 и F3. Кроме того, большое число натурных образцов авиационной техники будет размещено в статической экспозиции под открытым небом. В ходе авиасалона представители Госкорпорации примут участие в мероприятиях деловой программы форума, а также подпишут ряд соглашений как с российскими, так и с зарубежными партнерами.

"МАКС без преувеличения является ключевым событием делового календаря для всей авиационной отрасли и для Ростеха прежде всего. В состав корпорации сегодня входят ключевые российские производители авиатехники и авиакомплектующих. После интеграции с ОАК Госкорпоарция Ростех войдет в число крупнейших авиастроительных компаний мира, годовой объем производства авиационного кластера корпорации превысит 1 трлн. руб. В этом году на полях форума мы демонстрируем свыше 250 образцов техники, в том числе 40 новинок – это самолеты, вертолеты, средства связи, авионика и многое другое. Также планируется ряд значимых переговоров и подписание соглашений в сфере создания новых образцов техники и поставок нашей продукции", – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В крупнейшем авиасалоне России примут участие все ключевые холдинги и предприятия, входящие в состав Госкорпорации Ростех. В их числе: "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Вертолеты России", "Техмаш", Швабе, "Росэлектроника", Концерн "Автоматика", Концерн "Радиоэлектронные технологии", "Технодинамика" и другие. Также в форуме примет участие входящий в состав Госкорпорации государственный спецэкспортер "Рособоронэкспорт".

Главной новинкой МАКС-2019 станет впервые представленный широкой публике новейший среднемагистральный самолет МС-21-300, созданный "Объединенной авиастроительной корпорацией". Гости форума смогут не только осмотреть воздушное судно снаружи, но и пассажирский салон самолета. Кроме того, на авиасалоне будет представлен фюзеляж российско-китайского самолета CR929. Еще одна новинка МАКС-2019 – первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России в постсоветский период.

В числе других образцов авиационной техники на МАКС-2019 впервые будет представлен вертолет "Ансат" с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus. Кроме того, на МАКС-2019 впервые будет показан первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации. Также в летной программе форума в первый раз примет участие новейший российский вертолет Ка-62.

Впервые на авиасалоне МАКС-2019 будет представлен авиационный двигатель ПД-14 для самолета МС-21, созданный "Объединенной двигателестроительной корпорацией". Силовая установка уже получила сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В планах ОДК – выпуск до 50 авиадвигателей ПД-14 в год.

Среди военных премьер – истребитель пятого поколения Су-57, который впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона, а также примет участие в летной программе. Это многофункциональный комплекс пятого поколения, предназначенный для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям. Еще одна военная новинка – легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ – экспортная модификация самолета Ил-112В. К настоящему моменту на оба самолета получена вся необходимая экспортная документация, что дает возможность "Рособоронэкспорту" предлагать их зарубежным заказчикам.

Также предприятия авиационного кластера Госкорпорации Ростех представят на авиасалоне новейшие системы и комплектующие для существующих и перспективных воздушных судов, широкий спектр образцов авионики. В экспозиции радиоэлектронного кластера будут представлены новые вычислительные комплексы и системы хранения данных, аэродромное оборудование, оптические системы, средства связи, радиолокационные станции и другие изделия.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в период с 27 августа по 1 сентября в г.Жуковский Московской. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон". Первые дни МАКС-2019, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч. В авиасалоне примут участие 635 компаний со всего мира. В 2017 году авиасалон МАКС посетили более 450 тыс. гостей, объем контрактов и соглашений о намерениях достиг 394 млрд. руб., а деловой потенциал МАКС-2017 превысил 600 млрд. руб., сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.