"Рособоронэкспорт" проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019

Как сообщили в компании, на стенде спецэкспортера будет представлено более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) готов проконсультировать потенциальных инозаказчиков по вопросу приобретения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 с привлечением специалистов предприятия-разработчика. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

"Наши партнеры здесь в этом году впервые смогут увидеть полеты истребителя пятого поколения Су-57, по экспортному варианту которого "Рособоронэкспорт" готов провести консультации, в том числе с привлечением специалистов предприятия-разработчика", - приводят в пресс-службе слова Чемезова.

На стенде компании-спецэкспортера в павильоне F2 будет представлено более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. "Новинкой для международных выставок вооружения и военной техники станет масштабная кинетическая инсталляция на стенде "Рособоронэкспорта", демонстрирующая многоцелевые истребители Су-35 и МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, многоцелевой вертолет Ми-38, БЛА "Орлан-10Е" и ЗРК "Викинг", - пояснили в пресс-службе компании.

По словам гендиректора компании Александра Михеева, "Рособоронэкспорт" на МАКС-2019 впервые представит новый самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, расскажет о принципиальных изменениях на модернизированных вертолетах Ми-28НЭ и Ми-171Ш в исполнении для специальных и антитеррористических операций, а также представит новейшие высокоточные авиационные средства поражения.

Всего в ходе салона компания проведет для представителей иностранных заказчиков более 50 презентаций продукции для ВВС и около 30 для средств ПВО. На статической площадке партнерам представят натурные образцы самолетов МиГ-35, Су-35С, Су-34, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152 и Су-57. В качестве макетов и моделей будут представлены учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, разведывательно-ударный Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

В этом году "Рособоронэкспорт" пригласил на авиасалон 120 делегаций из 65 стран мира. В рамках деловой программы планируется провести переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями. Ряд представителей партнеров компании примут участие в ознакомительных полетах на самолетах МиГ-35, Як-130 и Су-30СМ, а также на среднем многоцелевом вертолете Ми-38.