Войти
27.08.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019

969
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Как сообщили в компании, на стенде спецэкспортера будет представлено более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) готов проконсультировать потенциальных инозаказчиков по вопросу приобретения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 с привлечением специалистов предприятия-разработчика. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

"Наши партнеры здесь в этом году впервые смогут увидеть полеты истребителя пятого поколения Су-57, по экспортному варианту которого "Рособоронэкспорт" готов провести консультации, в том числе с привлечением специалистов предприятия-разработчика", - приводят в пресс-службе слова Чемезова.

На стенде компании-спецэкспортера в павильоне F2 будет представлено более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. "Новинкой для международных выставок вооружения и военной техники станет масштабная кинетическая инсталляция на стенде "Рособоронэкспорта", демонстрирующая многоцелевые истребители Су-35 и МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, многоцелевой вертолет Ми-38, БЛА "Орлан-10Е" и ЗРК "Викинг", - пояснили в пресс-службе компании.

По словам гендиректора компании Александра Михеева, "Рособоронэкспорт" на МАКС-2019 впервые представит новый самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, расскажет о принципиальных изменениях на модернизированных вертолетах Ми-28НЭ и Ми-171Ш в исполнении для специальных и антитеррористических операций, а также представит новейшие высокоточные авиационные средства поражения.

Всего в ходе салона компания проведет для представителей иностранных заказчиков более 50 презентаций продукции для ВВС и около 30 для средств ПВО. На статической площадке партнерам представят натурные образцы самолетов МиГ-35, Су-35С, Су-34, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152 и Су-57. В качестве макетов и моделей будут представлены учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, разведывательно-ударный Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

В этом году "Рособоронэкспорт" пригласил на авиасалон 120 делегаций из 65 стран мира. В рамках деловой программы планируется провести переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями. Ряд представителей партнеров компании примут участие в ознакомительных полетах на самолетах МиГ-35, Як-130 и Су-30СМ, а также на среднем многоцелевом вертолете Ми-38.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бук-М2
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ил-78МК
Ка-31
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-35
Ми-38
Ми-8АМТ
МиГ-35
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Су-35С
Як-130
Як-152
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Тор ЗРК
Похожие новости
27.08.2019
Рособоронэкспорт пригласил на МАКС-2019 рекордное количество иностранных делегаций
18.06.2019
Рособоронэкспорт: экспорт боевой авиации и вертолетов в 2018 году принес более 6 млрд. долларов
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео