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27.08.2019
Российская газета

Плоское сопло сделает ударный "Охотник" еще более незаметным

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На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 представлена модель российского тяжелого ударного беспилотного аппарата С-70 "Охотник".


Раскрашенный в пиксельный камуфляж экспонат обязательно привлечет большое внимание специалистов и гостей этой масштабной выставки. Его главным отличием от уже летающего образца является наличие плоского сопла.

Такая конструкция значительно уменьшает инфракрасную заметность и существенно снижает возможность обнаружения и, соответственно, поражения крылатой машины противником.

Как предполагается, новое сопло будет внедрено в будущем, на одном из этапов серийного производства.

В этом году уменьшенная копия данного БПЛА демонстрируется уже второй раз. В июне его можно было увидеть среди перспективной образцов техники форума "Армия-2019".

Разработкой "Охотника" занимается ПАО "Компания "Сухой". В программе активно используется задел, полученный при создании отечественного самолета пятого поколения Су-57. Также в программе испытаний задействовали один из истребителей данной модели.

Сам же беспилотник собрали в Новосибирске, на авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Первые фотографии С-70 были сделаны как раз на взлетно-посадочной полосе этого предприятия.

В начале августа текущего года Министерство Обороны РФ обнародовало кадры полета перспективного аппарата.


Алексей Брусилов

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