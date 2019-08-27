Военно-промышленная комиссия согласовала проект спутниковой группировки "Сфера"

Как сообщил первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич, сейчас рассматривается вопрос финансирования проекта на 2020 год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич.

"Пройден этап комиссии [вице-премьера РФ] Юрия Ивановича Борисова, Военно-промышленной комиссии. Ждем следующий этап", - сказал Урличич.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос финансирования проекта на 2020 год.

Программа "Сфера" предусматривает дальнейшее развитие системы навигации ГЛОНАСС, систем связи и вещания, а также дистанционного зондирования Земли. В новую единую систему должны войти спутники серии "Экспресс", включая спутники "Экспресс-РВ" на высокоэллиптических орбитах для Арктического региона, системы персональной спутниковой связи, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли, перспективная среднеорбитальная система спутникового интернета и низкоорбитальные системы передачи данных и интернета вещей.

Ранее председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил ТАСС, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии будут объединены в одну госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года.

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