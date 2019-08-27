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27.08.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт пригласил на МАКС-2019 рекордное количество иностранных делегаций

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Российская экспозиция на салоне МАКС-2019 значительно расширится, многое будет показано впервые.
Российская экспозиция на салоне МАКС-2019 значительно расширится, многое будет показано впервые.
Источник изображения: Аркадий Колыбалов/ РГ

ЦАМТО, 26 августа. Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) пригласил 120 делегаций из 65 стран мира на Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова.

"МАКС на сегодня стал главной площадкой для демонстрации новинок российской военной авиации. По традиции салон служит отправной точкой для старта многих важных переговоров на поставку самолетов, вертолетов, систем и комплексов ПВО, а также совместных проектов в этих областях. Этот год не станет исключением. Наши партнеры здесь в этом году впервые смогут увидеть полеты истребителя пятого поколения Су-57, по экспортному варианту которого Рособоронэкспорт готов провести консультации, в том числе с привлечением специалистов предприятия-разработчика", – сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

На своем стенде в павильоне F2 Рособоронэкспорт представит более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. Новинкой для международных выставок вооружения и военной техники станет масштабная кинетическая инсталляция на стенде Рособоронэкспорта, демонстрирующая многоцелевые истребители Су-35 и МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, многоцелевой вертолет Ми-38, БЛА "Орлан-10Е" и ЗРК "Викинг".

"На МАКС-2019 впервые презентуем новый самолет-заправщик Ил-78МК-90А и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, расскажем про ряд принципиальных изменений у модернизированных вертолетов Ми-28НЭ и Ми-171Ш в исполнении для специальных и антитеррористических операций, а также представим новейшие высокоточные авиационные средства поражения", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Всего в ходе салона Рособоронэкспорт проведет для представителей иностранных заказчиков более 50 презентаций продукции для ВВС и около 30 – средств ПВО. На статической площадке партнерам представят натурные образцы самолетов МиГ-35, Су-35С, Су-34, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152 и Су-57.

На стенде Рособоронэкспорта будут показаны модели учебно-боевого самолета Як-130, транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого вертолета Ми-28НЭ, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вертолета радиолокационного дозора Ка-31, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении.

В рамках деловой программы салона Рособоронэкспорт планирует провести переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями. Ряд представителей партнеров компании примут участие в ознакомительных полетах на самолетах МиГ-35, Як-130 и Су-30СМ, а также на среднем многоцелевом вертолете Ми-38.

"На полях" МАКС-2019 компания подпишет соглашение о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и правительством Ярославской области, региональное отделение Союза Машиностроителей которой курирует Александр Михеев.

"Рособоронэкспорту критически важны конструктивные и доверительные отношения с российскими оборонными предприятиями и регионами, в которых они работают. Во многом благодаря четко налаженному взаимодействию, пониманию с их стороны важности экспорта вооружений для развития в стране высоких технологий мирового уровня и поддержке исполнительной властью на всех уровнях нам удалось с основания компании в 2000 году поставить за рубеж более 800 боевых самолетов, включая техкомплекты для лицензионного производства, более 1000 военных и гражданских вертолетов, средства авиационного поражения на общую сумму более 40 млрд. долл., а также систем и комплексов ПВО объемом свыше 25 млрд. долл.", – добавил А.Михеев.

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Страны
Россия
Продукция
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