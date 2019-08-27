На МАКС-2019 будет показан ракетный двигатель для российской лунной программы

В преддверии открытия Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) в прессе и на сайтах компаний появляется информация о том, какие новинки фирмы-производители готовятся в Подмосковье представить. Наиболее ожидаемым можно считать выставочный образец Су-57 "на земле". Однако Су-57 – далеко не единственный центр притяжения открывающегося авиа-космо-салона.

Источник изображения: НПО "Энергомаш"

Так, НПО "Энергомаш" представит на международной выставке двигатель для перспективной отечественной ракеты-носителя. Речь идёт об РН, которую планируют использовать для реализации лунной программы. Пресс-служба объединения сообщает, что посетители выставки смогут увидеть самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель. Это РД-171МВ. Также выставлять планируют РД-191 для "Ангары" и те самые РД-180 и РД-181, которые используются на американских "Атласах" и "Антаресах". Также НПО "Энергомаш" представит на МАКС-2019 новейшую модификацию РД-276 для космических грузовых кораблей "Протон".

РД-171МВ предназначен для использования в сверхтяжёлой РН "Енисей". Именно эту ракету Роскосмос и планирует применять при реализации российской лунной программы.

Напомним, что реализация лунной программы в России постоянно сдвигалась по сроках. Всякий раз возникали проблемы разного характера, которые мешали и продолжают мешать её выполнению. Среди прочих проблем - финансовая. На данный момент целевые показали по времени реализации лунных проектов РФ следующие: 2021-2040 годы. При этом первый беспилотный полёт к Луне намечен на 2021 год - с отработкой технологии посадки. Первый пилотируемый - на 2023 год. Это всё относится к 1-му этапу программы. Ракеты же "Енисей" - это уже второй этап лунного проекта. Первый полёт с использованием "Енисея" на РД-171МВ запланирован на 2027 год - беспилотный облёт Луны.