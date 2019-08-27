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27.08.2019
ТАСС

Заседание российско-ангольского комитета по ВТС состоится до конца 2019 года

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Су-30К ангольских ВВС.
Су-30К ангольских ВВС.
Источник изображения: vk.com/military_aircraft

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что торгово-экономические связи двух стран развиваются по восходящей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия и Ангола намерены развивать военно-техническое сотрудничество и договорились провести очередное заседание профильного комитета до конца этого года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту.

"Продолжается подготовка к реализации ряда взаимовыгодных проектов в области промышленности, добычи полезных ископаемых, особенно в сфере алмазодобычи, а также в области энергетики, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, также в финансово-кредитной сфере и в сфере военно-технического сотрудничества, - отметил он. - Мы договорились, что очередное заседание комитета по военно-техническому сотрудничеству состоится во второй половине нынешнего года в качестве очередного шага на этом направлении".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что российско-ангольские торгово-экономические связи развиваются по восходящей и что "это отвечает обоюдному стремлению вывести деловое партнерство на новые рубежи". "В экономической сфере отечественные компании проявляют все большую заинтересованность в емком и перспективном ангольском рынке, - указал он. - Условились и впредь оказывать содействие нашим деловым кругам в установлении прямых контактов, в том числе по линии межправительственной российско-ангольской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству и торговле. Важным подспорьем в этом деле станет созданный в марте этого года российско-ангольский деловой совет".

"На полях предстоящего 23-24 октября саммита Россия - Африка в Сочи намечена встреча сопредседателей межправительственной комиссии и диалог с участием компаний России и Анголы, которые взаимодействуют в рамках наших планов по углублению экономической кооперации", - добавил Лавров.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Ангола
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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