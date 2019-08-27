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27.08.2019
ТАСС

"Энергомаш" представит на МАКС "царь-двигатель" РД-171МВ

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Макет ракетного двигателя РД-171
Макет ракетного двигателя РД-171 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В сообщении предприятия говорится, что это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" во время Международного авиакосмического салона МАКС-2019 представит двигатель РД-171МВ для перспективной ракеты "Союз-5", который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее назвал "царь-двигателем" за его мощность.

"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с двигателями разработки и производства НПО "Энергомаш": самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте предприятия.

Также будут представлены двигатель РД-191 для ракет-носителей "Ангара", модели двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет-носителей "Атлас" и "Антарес", рассказали в "Энергомаше".

На предприятии уточнили, что на стенде будет представлена последняя модификация двигателя РД-276, изготавливаемые ПАО "Протон-ПМ" для российских космических грузовиков "Протон", и продукция других предприятий, входящих в интегрированную структуру ракетного двигателестроения.

Посетители смогут узнать о разработках для ракет-носителей легкого класса. В пресс-службе предприятия отметили, что сейчас "ведется работа по созданию модернизированной версии ракетного двигателя, созданного на предприятии в 1976-1985 годах, для использования во второй ступени ракеты-носителя "Зенит".

Также на время МАКС у "Энергомаша" запланированы переговоры с зарубежными и российскими партнерами, в частности запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Воронежской области.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Antares РН
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