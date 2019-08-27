Войти
27.08.2019
Lenta.ru

Украинский Ан-124 станет "российским"

1007
0
+1
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конструкторское бюро (КБ) "Ильюшин" с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 "Руслан" "российским", сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, обновлению подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолетные системы. "Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на 4-й квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами", — сказал глава Минпромторга.

Мантуров добавил, что на данный момент "Ильюшин" ведет научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 "Руслан", защита аванпроекта которого назначена на 2020 год.

В мае на Украине запретили эксплуатацию пяти гражданских Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", поскольку летная годность таких самолетов была продлена с нарушениями правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в обход украинской компании-разработчика "Антонов".

В августе 2018 года Мантуров заявил, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.

В июле того же года член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов усомнился в текущих возможностях российской промышленности производить самолеты Ан-124 "Руслан".

Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находятся 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской "Волга-Днепр" и семь — украинской "Авиалинии Антонова".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Антонов ГП
ИКАО
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Пухов Руслан
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.08.2019
Денис Мантуров: строительство первой партии модернизированных "стратегов" Ту-160М уже идёт
06.12.2017
Тяга на большие деньги
29.07.2016
"Руслан" пропишут в России
24.12.2013
В Ульяновске обсудили будущее "Русланов"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео