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27.08.2019
Военно-промышленный курьер

ВКС представят стоящую на вооружении авиационную технику на "МАКС-2019"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Воздушно-космические силы представят на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" статическую экспозицию авиационной техники, стоящей на вооружении, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Всего будет представлено более 15 единиц новейших истребителей, бомбардировщиков, ударных вертолетов, модернизированных стратегических ракетоносцев.

Самолеты и вертолеты ВКС уже перебазированы из пунктов дислокации на подмосковный аэродром Жуковский.

Для зрителей будут представлены: новейший военно-транспортный самолеты Ил-76мд-90а, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, модернизированный штурмовик Су-25см3, истребители Су-35с, Су-30см, МиГ-31бм, МиГ-29смт, учебно-боевой самолет Як-130, учебно-боевой вертолет Ми-28н, арктический транспортно-боевой вертолет Ми-8амтш-ва и другие типы техники.

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Страны
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2 комментария
№1
27.08.2019 08:56
Новинок ждать не стоит?
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№2
27.08.2019 09:11
МС-21, Ил-112 - ранее ещё не демонстрировали.
0
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