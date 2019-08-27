ВКС представят стоящую на вооружении авиационную технику на "МАКС-2019"

Воздушно-космические силы представят на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" статическую экспозицию авиационной техники, стоящей на вооружении, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Всего будет представлено более 15 единиц новейших истребителей, бомбардировщиков, ударных вертолетов, модернизированных стратегических ракетоносцев.

Самолеты и вертолеты ВКС уже перебазированы из пунктов дислокации на подмосковный аэродром Жуковский.

Для зрителей будут представлены: новейший военно-транспортный самолеты Ил-76мд-90а, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, модернизированный штурмовик Су-25см3, истребители Су-35с, Су-30см, МиГ-31бм, МиГ-29смт, учебно-боевой самолет Як-130, учебно-боевой вертолет Ми-28н, арктический транспортно-боевой вертолет Ми-8амтш-ва и другие типы техники.