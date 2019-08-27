Объем производства авиационного кластера Ростеха превысит 1 трлн рублей - Чемезов

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ростех после интеграции с Объединенной авиастроительной корпорацией войдет в число крупнейших мировых компаний в этой отрасли, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"После интеграции с ОАК Ростех войдет в число крупнейших авиастроительных компаний мира, годовой объём производства авиационного кластера корпорации превысит 1 трлн рублей",- заявил Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе в преддверии международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".

Глава Ростеха сообщил, что на полях форума корпорация покажет свыше 250 образцов техники, в том числе 40 новинок - это самолеты, вертолеты, средства связи, авионика и многое другое.

"Также планируется ряд значимых переговоров и подписание соглашений в сфере создания новых образцов техники и поставок нашей продукции", - заявил Чемезов

В Ростехе сообщили, что главной новинкой "МАКС-2019" станет впервые представленный широкой публике новейший среднемагистральный самолет МС-21-300.

"Кроме того, на авиасалоне будет представлен фюзеляж российско-китайского самолета CR929. Еще одна новинка "МАКС-2019" - первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России в постсоветский период",- сообщили в пресс-службе госкорпорации.