США и ASEAN проведут морские учения

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) проведёт свои первые морские учения с США. Вчера, 25 августа, информационное агентство Deutsche Welle сообщило о том, что манёвры начнутся в сентябре на базе ВМФ Таиланда, а затем переместятся к берегам Вьетнама.

Целью учений станет поддержка безопасности на море. В ходе манёвров "США направят в регион "подозрительные суда", а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой", — сообщили в посольстве Соединённых Штатов в Таиланде.

Карта Парасельских островов и архипелага Спратли в Южно-Китайском море, являющихся предметом споров стран Юго-Восточной Азии и Китая. Источник изображения: cia.gov

Пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури. Основная часть манёвров пройдёт у побережья провинции Камау на юге Вьетнама.

Участники учений заявляют, что манёвры не направлены против Китая, хотя и проходят на фоне обострения отношений США и ряда стран ASEAN с КНР. Так, спорные Парасельские острова и архипелаг Спратли в Южно-Китайском море Китай активно занимает и обустраивает.