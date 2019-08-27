Вооруженные силы Египта получат восстановленные БМП-1 из состава ВС Греции

ЦАМТО, 26 августа. Согласно официальному заявлению, опубликованному 8 августа, оборонные ведомства Египта и Греции подписали соглашение о восстановлении 92 бронемашин БМП-1, предназначенных для передачи Каиру из состава греческих Сухопутных войск.

По информации Defensa.com, работы будут выполнены в течение 26 месяцев на заводе ESA Mandra.

Как сообщал ЦАМТО, в конце августа 2018 года на сайте МНО Греции было опубликовано сообщение о том, что Генеральный директорат по оборонным закупкам и инвестициям министерства (GDDIA) работает над подготовкой экспортных лицензий для поставки 92 снятых с вооружения БМП-1А1 в Египет. Пресс-релиз был удален с сайта военного ведомства 24 августа. Как заявил тогда представитель GDDIA на запрос греческих СМИ, сообщение являлось "внутренним документом" и "было опубликовано по ошибке".

Генеральный директорат GDDIA теперь подтвердил, что Греция готова передать БМП-1 после того, как Египет профинансирует мероприятия по технической инспекции и восстановлению бронемашин на предприятиях греческой оборонной промышленности.

Вооруженные силы Греции приобрели 501 БМП-1A1 OST из состава Вооруженных сил ГДР в 1994 году. Из них 100 ед. были переданы Ираку в 2005-2006 гг. Сухопутные войска Греции переоборудовали часть оставшихся БМП с оснащением их 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2. Первый опытный образец машины прошел испытания в конце 2014 года. Кроме того, греческая версия БМП-1А1 GR была оснащена с американским пулеметом M2 вместо российского ПКТ.

ВС Египта эксплуатируют БМП-1 с 1970-х гг. Предполагается, что на вооружении имеется около 200 бронемашин этого типа. По крайней мере, на части из них были установлены двигатели Poyaud 520 N французского производства.