В Крыму "убийца кораблей" получит новейшие ракеты

Ракетный комплекс подземного базирования "Утес", находящийся в Крыму, через некоторое время получит на вооружение новые ракеты. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

По его данным, сейчас на вооружении комплекса стоят противокорабельные ракеты "Прогресс" с дальностью поражения целей до 460 километров. После возвращения Крыма в состав России на "Утесе" провели ремонтно-восстановительные работы, так как за 18 лет нахождения в составе Военно-морских сил Украины комплекс утратил техническую готовность. По окончании ремонта на "Утесе" провели стрельбы, подтвердившие боеготовность.

- Какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс", - рассказал Леонов. - В дальнейшем будет проведено переоснащение комплекса на новые образцы ракет.

Напомним, "Утес", или "Объект-100", был создан в 1957 году в районе мыса Айя. После капитального ремонта, уже в 2014 году, восстановленный "Утес" провел пуски ракет. Одной его ракеты достаточно, чтобы вывести из строя корабли класса крейсер, фрегат, десантные корабли или ракетные катера. Информация о восстановлении и модернизации берегового комплекса в Крыму не осталась незамеченной зарубежными экспертами. Американский аналитик издания The National Interest Майкл Пек назвал береговой дивизион "настоящим убийцей американского флота".

Сергей Винник (Симферополь)