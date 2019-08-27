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27.08.2019
Российская газета

На юге расчеты "Искандер-М" подняли по тревоге для учений

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Источник изображения: rg.ru

На Кубани расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" были подняты по тревоге в рамках проведения масштабных учений на юге России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По данным военного ведомства, в этом элементе учений задействовано более 300 солдат и офицеров. Во время выдвижения войск подразделения отрабатывали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.

"Расчеты комплексов выполнят электронные пуски, а также отработают нормативы по заряжению ракетами пусковых установок, - передает информагентство сообщение представителя ЮВО. - Командованию соединений предстоит принимать решения по нанесению массированного ракетного удара по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника".

Ранее стало известно, что на юге России стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения. В них будут задействованы силы Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО, а также армии военно-космических сил и противовоздушной обороны. Ожидается, что в учениях примут участие в общей сложности более восьми тысяч солдат, 2,5 тысячи машин военной техники, в том числе 100 танков, 30 самолетов и 60 вертолетов, а также 10 военных кораблей.

Учения пройдут на 12 различных полигонах в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также в Республике Крым.


Юрий Гень

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