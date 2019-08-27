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27.08.2019
ТАСС

Двусторонние учения соединений Южного военного округа начались в Волгоградской области

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Более 1.5 тыс военнослужащих будут оттачивать свои боевые навыки в течение 5 дней

ТАСС, 26 августа. Соединения армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях, в понедельник начали отработку задач в рамках двухсторонних командно-штабных учений. Они стартуют на полигоне Прудбой под Волгоградом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Командиры и штабы соединений в течение пяти суток отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника", - сообщили в ЮВО.

На первом этапе учений личный состав был приведен в высшую степень боевой готовности.

"Были отработаны вопросы подготовки вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, а также загрузки запасов материальных средств. Затем военнослужащие совершили марш комбинированным способом, железнодорожным транспортом и в составе механизированных колонн в назначенные районы", - пояснили в ЮВО.

Всего в учениях на полигоне Прудбой задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения, боевой и специальной техники 8-й армии. В их число входят боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Учения 8-й армии ЮВО проводятся в едином замысле начавшихся 26 августа одновременно в семи регионах юга РФ командно-штабных учений войск и сил ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. На командно-штабных учениях отрабатывается применение межвидовых войсковых группировок. В них принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, свыше 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов беспилотников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
27.08.2019 08:54
Давно пора организовывать учения между округами, чтобы отойти от "игрушечно-покатушечных" соревнований внутри округа:
ЮВО против ЗВО, ВВО против ЦВО, а так же любые комбинации ЮВО+ВВО против ЗВО...
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