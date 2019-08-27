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27.08.2019
ТАСС

РВСН в ближайшей перспективе продолжат эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ

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Ракета 15А35 / УР-100Н УТТХ
Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования 15А35 / УР-100Н УТТХ.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Прогнозов на отдаленную перспективу в Ракетных войсках стратегического назначения делать не стали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сроки эксплуатации стоящих на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ будут продлены на ближайшую перспективу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Делать прогнозы на отдаленную перспективу я не стал бы, но на ближайшие годы эти работы уже запланированы", - сказал он в преддверии Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

По его мнению, "наверное, было бы неправильно называть конкретные цифры". "Мероприятия по продлению сроков эксплуатации этих ракет проводятся регулярно. Ведь для продления срока их службы мы проводим целый ряд мероприятий", - сказал Леонов.

Так, по его словам, определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние стенок топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов ракетного комплекса.

"Потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу. Важно понимать, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире", - подчеркнул он.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что до появления перспективных МБР "Сармат" ракеты УР-100Н УТТХ первыми получат гиперзвуковое боевое оснащение "Авангард". Ожидается, что первый полк с "Авангардами" заступит на боевое дежурство в конце 2019 года. Ранее Леонов сообщил, что МБР УР-100Н УТТХ прослужат более 36 лет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-18
Сармат МБР
Компании
Корпорация ТРВ
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Проекты
ГЗЛА
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