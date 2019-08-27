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27.08.2019
Российская газета

В Крыму истребители Су-30СМ поразили цели "противника"

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Источник изображения: rg.ru

На полигоне боевой подготовки в Крыму экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ произвели боевые пуски ракет класса "воздух-воздух". Об этом "РГ" сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Объектами для новейших истребителей стал воздушные цели условного противника, для перехвата и уничтожения которых Су-30СМ были подняты в воздух.

- Отработан комплекс мероприятий для поиска, обнаружения и уничтожения воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", - пояснили в пресс-службе ЮВО. - Также отработано выполнение фигур сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар и звеньев.

Часть экипажей боевых самолетов задействовали в постановке малогабаритных световых мишеней, используемых для имитации воздушных целей условного противника. Всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Отметим, что Су-30СМ поколения 4++ - это первый в мире серийный боевой самолет, обладающий сверхманевренностью. Его радиолокационный прицельный комплекс способен обнаруживать и сопровождать до 15 воздушных целей и одновременно атаковать до четырех из них.


Илья Изотов (Симферополь)

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