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27.08.2019
Военное обозрение

Вашингтон одобрил нанесение ударов Израилем по объектам Ирана в Сирии

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Соединенные Штаты всецело поддерживают право Израиля на защиту "от угроз со стороны Ирана" и считают, что Тель-Авив может "предпринимать действия, нацеленные на предотвращения этих угроз". С таким заявлением выступил глава американского Госдепа Майк Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили недавний удар Израиля по Сирии. В телефонном разговоре Помпео заверил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону и нанесение ударов по территории Сирии "для защиты от угрозы со стороны иранского КСИР".

Госсекретарь и премьер-министр обсудили, как Иран использует свои позиции в Сирии для угроз Израилю и его соседям

- говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Израильский премьер заявил, что его страна намерена и впредь наносить удары "по целям КСИР, где-бы они не находились" с целью устранения угрозы, исходящей от Ирана.

В ответ в Тегеране заявили, что "безрассудные операции точно станут последними судорожными попытками сионистского режима".

Ранее Израиль признал атаку предположительно иранских военных объектов на территории Сирии. Удар был нанесен в районе Дамаска с целью "предотвратить готовящееся нападение с использованием иранских „беспилотников-камикадзе“. В Тель-Авиве заявили, что с помощью этих беспилотников, начиненных взрывчаткой, Иран хотел атаковать цели на территории Израиля.

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Иран
Сирия
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