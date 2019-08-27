Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере ракетных двигателей и навигационных систем

Нью-Дели интересуют двигатели для ракет тяжелого и сверхтяжелого класса для развития национальной пилотируемой программы и программы изучения космоса автоматическими научными станциями

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Индия ведет переговоры с Москвой о приобретении полукриогенных ракетных двигателей по российской технологии для индийской космической программы. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.

"Россия предлагает Индии свою технологию полукриогенного ракетного двигателя в рамках программы "Делай в Индии". Ракетные двигатели могли бы производиться в Индии и использоваться в наших ракетах ", - цитирует в понедельник Сивана телеканал NDTV.

"Мы ведем переговоры с Российским космическим агентством по различным аспектам, но пока ничего не подтверждено. Что уже оформлено - это соглашение о подготовке Россией индийских космонавтов для нашей пилотируемой космической миссии Gaganyaan", - указал руководитель индийского космического ведомства.

Говоря о том, какое оборудование для национальной пилотируемой программы Индия готова приобрести у России, Сиван ответил: "Обсуждение идет. Пока оно не закончилось. Мы должны посмотреть, стоит ли нам покупать их комплектующие детали. Эти комплектующие должны нам подходить".

Ранее гендиректор российского предприятия - производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что две страны обсуждают возможность передачи индийской стороне лицензии на выпуск ракетных двигателей.

Нью-Дели интересуют двигатели для ракет тяжелого и сверхтяжелого класса для развития национальной пилотируемой программы, а также программы изучения космического пространства автоматическими научными станциями. По данным индийских СМИ, ISRO ведет работы и по созданию собственного криогенного двигателя для ракет-носителей.

15 августа 2018 года в речи по случаю Дня независимости премьер-министр Нарендра Моди объявил, что Индия самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда страна будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Будущий космический корабль получил название Gaganyaan ("небесный корабль").

Станции для космической навигации

Индия и Россия также обсуждают создание на территориях друг друга наземных станций для повышения точности сигналов спутниковой навигации, отметил доктор Сиван.

"Мы хотим создать наземную станцию для нашей системы NavIC в России. Россия, в свою очередь, хочет создать в Индии наземную станцию для своей системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС - ТАСС). Российская наземная станция будет в Бангалоре, в то время как наша, скорее всего, будет в Москве ", - цитирует в понедельник Сивана телеканал.

Индия развивает национальную систему спутниковой навигации IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), которая с началом эксплуатации получила название NavIC (NAVigation with Indian Constellation). Сначала система будет обеспечивать покрытие только Индии и ряда соседних стран, в перспективе планируется расширение ее возможностей.

В октябре 2018 года Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве по пилотируемой космической программе и в сфере навигационных систем.