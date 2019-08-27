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27.08.2019
Lenta.ru

Стыковке "Союза МС-14" помешал просроченный "Курс"

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Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Неудачную стыковку космического корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) можно объяснить неполадками системы взаимных измерений "Курс", которая давно отработала свой гарантийный срок в три года. Об этом в понедельник, 26 августа, пишут "Известия".

Газета со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли отмечает, что "после того, как оборудование отслужило первоначальный срок по гарантии, время его работы продлевается — сначала на семь лет, а потом и дальше", однако 2 августа на совещании в "Роскосмосе" главный конструктор системы "Курс" Сергей Медведев отчитался, что аппаратура на МКС работает штатно.

При этом на МКС проверялась лишь работа электроники "Курса", тогда как антенна системы, усилитель которой, согласно "Роскосмосу", не сработал, не проверялась. Издание отмечает, что "на МКС имеется два комплекта электроники для стыковки (так называемый пассив) и срок его работы продлевался уже два раза", а "неудачная стыковка также может быть связана с тем, что космонавты просто плохо подключили кабель к стыковочной антенне".

Другая версия, которая бы могла объяснить произошедшее на МКС, связана с переотражениями электромагнитных волн. "Если препятствие по протяженности кратно длине волны, сориентировано параллельно волне и перпендикулярно направлению ее распространения, оно действует как резонансный колебательный контур и имеет наибольшие отражательные свойства. МКС — это 11 футбольных полей, огромная железяка, и у нее из-за солнечных батарей и сложных контуров очень много переотражений", — предположил один из собеседников.

Утром 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. Причиной этого "Роскосмос" назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) "Поиск" российского сегмента МКС. Вторая попытка стыковки космического корабля со станцией намечена на утро 27 августа.

Конструктивно "Курс" состоит из активной и пассивной частей. Первая, "Курс-НА", устанавливаемая на космических кораблях, включая "Союз МС-14", отслеживает взаимные сближения и стыковки. Вторая, расположенная на МКС, принимает сигналы от активной части, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам.

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Россия
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Фёдор
Компании
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Проекты
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