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27.08.2019
Военно-промышленный курьер

Две АПЛ скрытно вывели из пункта базирования на Камчатке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учения по обеспечению скрытности и безопасности вывода двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования прошли на Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В ходе учений расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова, - цитирует Н. Воскресенского ТАСС. - Кроме того, боевые пловцы отряда ПДСС осуществили поиск и уничтожение подводных тайников и закладок диверсантов условного противника на фарватере и на прилегающей акватории".

В учении были задействованы атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства.

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  • В новости упоминаются
Проекты
949А Антей
Военные учения
ТОФ
ЯО
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