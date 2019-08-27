Две АПЛ скрытно вывели из пункта базирования на Камчатке

Учения по обеспечению скрытности и безопасности вывода двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования прошли на Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В ходе учений расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова, - цитирует Н. Воскресенского ТАСС. - Кроме того, боевые пловцы отряда ПДСС осуществили поиск и уничтожение подводных тайников и закладок диверсантов условного противника на фарватере и на прилегающей акватории".

В учении были задействованы атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства.