Облик перспективного военного транспортника ПАК ВТА разработают в 2020 году - Мантуров

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - В 2020 году будет определён облик перспективного военно-транспортного самолёта ПАК ВТА, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Что касается перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 "Руслан", то на данный момент "Ильюшин" ведёт научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика ПАК ВТА. Защита аванпроекта назначена на 2020 год", - сказал Мантуров.

В августе 2018 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что возможный облик ПАК ВТА обсуждается с Минобороны РФ.

"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможный облик этого самолёта, какими характеристиками он должен обладать, и так далее. Есть наработки по этому направлению. Но приступить непосредственно к созданию новой машины мы сможем только после согласования всех этих вопросов с заказчиком", - заявил Слюсарь.