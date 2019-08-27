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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Облик перспективного военного транспортника ПАК ВТА разработают в 2020 году - Мантуров

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - В 2020 году будет определён облик перспективного военно-транспортного самолёта ПАК ВТА, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Что касается перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 "Руслан", то на данный момент "Ильюшин" ведёт научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика ПАК ВТА. Защита аванпроекта назначена на 2020 год", - сказал Мантуров.

В августе 2018 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что возможный облик ПАК ВТА обсуждается с Минобороны РФ.

"Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможный облик этого самолёта, какими характеристиками он должен обладать, и так далее. Есть наработки по этому направлению. Но приступить непосредственно к созданию новой машины мы сможем только после согласования всех этих вопросов с заказчиком", - заявил Слюсарь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
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