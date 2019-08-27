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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Военные получат доработанный Ил-112В в 2022 году - Мантуров

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Доработанные до требований Минобороны лёгкие транспортники Ил-112В будут переданы военным в 2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Разработчик уже приступил к запланированным мероприятиям по достижению требуемых тактико-технических характеристик Ил-112В", - заявил Мантуров.

"Мы рассчитываем, что их реализация позволит получить предварительное заключение о выпуске установочной партии, и в 2022 году первые самолёты уже поступят в опытную эксплуатацию", - сказал он.

В апреле губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет доработан до соответствия техническому заданию Минобороны РФ в течение двух лет.

"Самолет Ил-112В пока не соответствует требованиям Минобороны РФ, но как заверили проектировщики, что все устранимо и в течение двух лет к первому образцу, который будет уже поставляться в Вооруженные силы, они (недоработки-ИФ) будут решены", - сказал журналистам Гусев.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что опытный образец Ил-112В, совершивший первый полет 30 марта, на данный момент не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности, поэтому потребует доработки.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет (ЛВТС). Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов (один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных), стоимость завершения ОКР - около 8 млрд рублей.

Планировалось, что строительство опытных машин по этому контракту завершится в 2016 году. В тот же год должен был состояться первый вылет, однако в течение 2017-2018 годов сроки начала летных испытаний снова неоднократно сдвигались.

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