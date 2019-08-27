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27.08.2019
Известия.ru

ВС Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность из-за ракетных пусков КНДР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

Повышенный уровень боеготовности в связи с ракетными пусками КНДР сохраняют вооруженные силы Республики Корея. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 26 августа, со ссылкой на министра национальной обороны страны Чон Гён Ду.

"Северная Корея нагнетает военную напряженность, совершив серию ракетных пусков и используя агрессивную риторику в отношении Юга", — отметил он.

Чон Гён Ду подчеркнул, что соседние страны должны также приложить усилия для восстановления взаимного доверия.

Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее опробовала новую ракетную систему.

16 августа прекратить пуски "неопознанных снарядов" потребовала от КНДР канцелярия президента Южной Кореи.

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Страны
КНДР
Южная Корея
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