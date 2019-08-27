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27.08.2019
Российская газета

Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019

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Источник изображения: rg.ru

Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019. Самолет поколения "4++" размещается возле выставочного павильона авиакомпании.

На размещенных в социальных сетях фотографиях МиГ-35 представлен в выставочном камуфляже, что отличает его от другой военной техники, на которой, в большинстве случаев, нанесена пиксельная окраска. На всех точках подвески самолета размещены ракеты класса "воздух-воздух".

Напомним, что истребитель МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Отметим, что в рамках МАКС-2019 впервые пройдет демонстрация трех самолетов МС-21, в том числе один - в летной программе. На статической площадке будут показаны истребителя пятого поколения Су-57 и вертолет Ми-24П-1М с бортовой радиолокационной станцией. Программа полетов МАКС-2019 предусматривает выступление восьми пилотажных групп, в том числе три будут от ВКС России. Всего запланирована летная демонстрация 92 воздушных судов, 161 летательный аппарат будет представлен на статической экспозиции.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
МиГ-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
МС-21
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3 комментария
№1
27.08.2019 17:17
30 лет топтаться и сделать рестайлинг тяжелее и дороже.это тупик. Были же светлые идеи однодвигательного стелса!
0
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№2
27.08.2019 20:17
Цитата, q
Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.

Нормальные самолёты сами на МАКС прилетают, а эту "куклу" так и будут ещё лет 10 по выставкам возить..
-1
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№3
27.08.2019 20:59
0
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