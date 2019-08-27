Три береговых ракетных комплекса "Бастион" будут поставлены ВМФ в 2019 году

Они войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Реутовское НПО машиностроения поставит ВМФ России три дивизиона подвижных береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" в этом году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в преддверии Международного авиакосмического салона (МАКС-2019).

"В апреле этого года на совещании в Минобороны России, посвященном выполнению государственного оборонного заказа в 2019 году, я докладывал министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, что ведутся работы по изготовлению и поставке трех береговых ракетных комплексов "Бастион", - сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, новые БРК "Бастион" войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов.

Подвижный БРК "Бастион" с противокорабельными ракетами "Оникс" принят на вооружение российской армии в 2010 году. По данным Международного института стратегических исследований, сейчас в распоряжении ВМФ находятся более 40 таких комплексов. В частности, они дислоцированы в Крыму, на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), в Калининградской области, в Сирии, на Камчатке.

Один дивизион БРК "Бастион" способен оборонять береговую полосу протяженностью свыше 600 км. Дальность стрельбы ракеты "Оникс" составляет 500 км. Огневые позиции комплекса могут быть удалены от береговой линии на дальность до 200 км.