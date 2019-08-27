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27.08.2019
Российская газета

Испытания первого построенного с ноля Ту-160М начнут в 2020 году

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Источник изображения: rg.ru

Первый стратегический ракетоносец, построенный с ноля по модернизированному проекту Ту-160М, будет передан на испытания в конце следующего года.

- Выкатка первого самолета состоится в конце 2020 года. Параллельно ведется строительство первой партии серийных самолетов по контракту с Минобороны, - рассказал "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Агентство уточняет, что договором с МО РФ предусмотрена постройка десяти Ту-160М. Министр также отметил, что глубокая модернизация строевых ракетоносцев до уровня Ту-160М будет закончена "в заданные военным ведомством сроки".

Внешне Ту-160М не будет отличаться от предшественников, но его боевые возможности существенно расширятся за счет современной электроники, новых двигателей и ракет. По сути, это будет новый самолет в прежнем фюзеляже. Контракт на строительство первой партии обновленных "стратегов" был подписан в январе 2018 года, цена каждого самолета 15 миллиардов рублей. Строительством новых ракетоносцев и модернизацией существующих занимается авиазавод в Казани.

Кстати

В 2020 году начнутся государственные испытания двух глубоко модернизированных дальних ракетоносцев Ту-22М3М. Первая машина уже проходит заводские летные испытания, вторая поднимется в воздух до конца 2019 года. Модернизированный ракетоносец получил двигатели и бортовую электронику, унифицированные с Ту-160, а также штангу дозаправки в воздухе. С ней дальность полета Ту-22М3М будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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Мантуров Денис
Проекты
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