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27.08.2019
ЦАМТО

Китайские компании купили более 50 проц. акций украинского предприятия "Мотор Сич"

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Мотор Сич
Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".
Источник изображения: fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 26 августа. Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 проц. акций украинского предприятия "Мотор Сич". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".

По его словам, теперь сделку должен теперь согласовать антимонопольный комитет Украины.

"Когда оно (решение – прим. ред.) будет, – мы не знаем", – добавил А.Малыш.

Как отмечает агентство, ранее СМИ сообщили, что советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон хочет помешать покупке китайскими бизнесменами "Мотор Сич". Также сообщалось, что сотрудники американского совета по национальной безопасности и дипломаты из посольства США на Украине работают над подготовкой встречи Д.Болтона с руководством завода. По информации СМИ, Вашингтон считает вопрос покупки "Мотор Сич" китайскими компаниями важным в стратегическом соперничестве с Пекином. В свою очередь, А.Малыш опроверг сообщения о попытках Д.Болтона заблокировать продажу компаниям из Китая акций "Мотор Сич".

Как напоминает "РИА Новости", два года назад Служба безопасности Украины заподозрила президента и генконструктора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже более 50 проц. акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

"Мотор Сич" – предприятие в Запорожье, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах, передает "РИА Новости".

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Страны
Китай
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Украина
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Мотор Сич
Персоны
Богуслаев Вячеслав
Трамп Дональд
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