Россия ускорила выпуск Ил-76 и его модификаций

Российские производители ускорят выпуск тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и их модификаций. Для этого на авиационном заводе "Авиастар-СП" запустили новую автоматизированную поточную линию сборки.

Об этом РИА Новости сообщил собеседник в авиационной отрасли. Он добавил, что линия уже запущена и сборка производится на новом оборудовании. Это несколько станций: две роботизированные - на каждой из них в автоматическом режиме стыкуют отсеки фюзеляжа, крыла и хвостового оперения и шесть автоматизированных - по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки. По комментариям экспертов, подобная технология значительно сокращает время выполнения ответственных операций и увеличивает качество работ.

Линия сборки военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А состоит из нескольких станций. Одна из основных - стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера, которые включают стенды бесстапельной автоматизированной сборки российского производства. Кстати, контролируют сборку лазерно-оптические измерительные системы.

Ил-76МД-90А - тяжелый военно-транспортный самолет. Его предназначение - перевозка грузов, больных и раненых, тушение пожаров. Максимальный взлетный вес самолета - 210 тонн.

Светлана Цыганкова