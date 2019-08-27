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27.08.2019
ТАСС

НПО машиностроения может начать разработку сверхлегких ракет-носителей

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Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком Вакуленчук
Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком Вакуленчук.
Источник изображения: © AP Photo, File

Речь идет о ракетах со стартовой массой до 10 тонн, способных выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 200 кг

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конструкторы Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор, генеральный конструктор предприятия Александр Леонов в преддверии Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

"Могу сказать, что мы рассматриваем перспективным направлением разработку сверхлегких ракет-носителей", - сказал он.

К сверхлегким носителям относятся ракеты со стартовой массой до 10 тонн, способные выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 200 кг.

Ранее НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") реализовывало программу "Прагматичный космос", в рамках которой была разработана и эксплуатировалась ракета-носитель легкого класса "Стрела", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-18
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
МАКС-20XX
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