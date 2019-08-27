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27.08.2019
Российская газета

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

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Источник изображения: rg.ru

Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.

- Минобороны утвердило все технические требования к самолету. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации, - сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Новый бомбардировщик-ракетоносец заменит в войсках нынешнее семейство самолетов дальней авиации: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий. Он будет дозвуковым, основным предназначением самолета станет доставка в точку пуска ракеты с искусственным интеллектом. В зависимости от тактической обстановки боеприпас сам будет определять, когда, куда и по какому маршруту лететь.

Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация. Согласно открытым данным, силовая установка обеспечит тягу 23 тонно-силы.

Испытания ракетоносца пройдут на подмосковной базе "Туполева" в Жуковском. Ранее глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил, что выкатка опытного образца намечена на 2021-2022 годы.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минпромторг РФ
ОДК УК
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Мантуров Денис
Проекты
AI
ПАК ДА
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