Войти
27.08.2019
ТАСС

НПО машиностроения и МГТУ Баумана впервые представят на МАКС малый спутник ДЗЗ

656
0
0
MGTU_Baumana
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Космический аппарат сможет непрерывно снимать маршрут длиной до 500 км

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная корпорация (ВПК) "НПО машиностроения" и МГТУ имени Н. Э. Баумана впервые представят на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском малый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) совместной разработки. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Впервые будет продемонстрирован малый космический аппарат совместной разработки АО "ВПК "НПО машиностроения" и Молодежного космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана", - сказал Леонов.

По его словам, "аппарат оптико-электронного наблюдения может непрерывно снимать маршрут длиной до 500 км". Масса аппарата составляет около 250 кг, высота рабочей орбиты - 500-700 км, срок активного существования - не менее пяти лет.

"В этом году на консолидированном стенде корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (НПО машиностроения входит в корпорацию - прим. ТАСС) мы продемонстрируем макет радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" и подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион". В рамках работ в области гражданской продукции будет представлен солнечный коллектор "Сокол-Эффект", - перечислил он.

Леонов также рассказал, что на стенде российско-индийской совместной организации BrahMos также будут представлены различные модификации крылатой ракеты BrahMos и ее носители. "На улице будет размещен полномасштабный макет авиационной версии ракеты", - рассказал Леонов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
Кондор ДЗЗ
МАКС-20XX
Похожие новости
15.08.2017
Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
24.02.2016
Молниеносный удар
24.08.2015
"Бастион", "Кондор-Э", "БраМос" и далее по списку
17.08.2015
«Мы тактично диверсифицируем свою деятельность. Нас надо называть «Корпорация тактичного ракетного вооружения»
04.10.2012
Дмитрий Рогозин погнался за гиперзвуком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео