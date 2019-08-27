Украина впервые испытала ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

Украина провела огневые испытания третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4". Об этом сообщило конструкторское бюро "Южное" в своем Facebook-аккаунте.

"Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на "Южмаше"", — рассказали в конструкторском бюро.

Там добавили, что прошедшие испытания являются финальными и самыми важными перед первыми летными тестами третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4".

В октябре 2018 года сообщалось о планах североамериканской компании Maritime Launch Services (MLS) построить в Канаде космодром для запуска украинских ракет "Циклон-4М". Сооружение площадки, работы над ракетой и первый пуск "Циклон-4М" в 2020 году оценивались в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.

Ракеты "Циклон-4" являются модификацией носителей "Циклон-3", разработанных в СССР. Ранее этот проект Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.