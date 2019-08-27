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27.08.2019
Интерфакс-АВН

В России планируют создать новый противолодочный самолёт на замену Ту-142 и Ил-38

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Ту-142
Ту-142.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ обратилось к разработчикам за предложениями по созданию нового противолодочного самолёта для замены Ту-142 и Ил-38, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Минобороны недавно поставило задачу разработчикам подготовить предложения по созданию нового патрульного самолёта на базе имеющихся образцов. В этом году, полагаю, принципиальный выбор будет сделан", - заявил Мантуров.

Он отметил, что в настоящее время также прорабатывается вопрос глубокой модернизации дальних противолодочных самолётов Ту-142.

В декабре 2018 года начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин говорил о планах в период с 2021 по 2030 годы начать серийное производство перспективного авиационного патрульного комплекса.

Ранее он заявлял, что новая разработка заменит все имеющиеся в парке морской авиации патрульные самолеты (Ту-142 и Ил-38 - ИФ). "Речь идет о создании и введении в строй новой унифицированной платформы. Это - современная машина, которая во многих вопросах будет превосходить зарубежные аналоги", - сказал Кожин.

В "Ильюшине" ранее сообщали "Интерфаксу" о ведущихся работах над проектами нового противолодочного самолета, который в перспективе сможет заменить Ил-38.

"В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета", - сказали в компании.

Также сообщалось, что в качестве платформы для противолодочных самолетов нового поколения рассматривается двухмоторный турбовинтовой Ил-114-300, который может быть оснащен комплексом "Новелла" как у Ил-38Н.

Ведутся ли подобные работы в компании "Туполев" на данный момент неизвестно.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет/морской патрульный самолет, разработанный ОКБ Туполева. По кодификации НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км. Самолет может следить за подлодкой противника либо уничтожить ее имеющимися на его борту авиационными торпедами или противолодочными ракетами.

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Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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