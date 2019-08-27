Учебные пуски "Искандеров" прошли в Астраханской области
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетчики Восточного Военного округа провели учебные пуски ОТРК "Искандер" на полигоне "Капустин Яр", сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Ракетчики выполнили учебные (электронные) пуски в рамках подготовки к проведению боевых стрельб, которые запланировано провести до конца текущего месяца", - сообщил Гордеев.
По его словам, учения завершились уничтожением полевого командного пункта условного противника.
Кроме того, в рамках учений ракетчики были переброшены из пункта постоянной дислокации (Республика Бурятия) на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, преодолев маршрут протяженностью около 6 тысяч километров.
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