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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Учебные пуски "Искандеров" прошли в Астраханской области

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетчики Восточного Военного округа провели учебные пуски ОТРК "Искандер" на полигоне "Капустин Яр", сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Ракетчики выполнили учебные (электронные) пуски в рамках подготовки к проведению боевых стрельб, которые запланировано провести до конца текущего месяца", - сообщил Гордеев.

По его словам, учения завершились уничтожением полевого командного пункта условного противника.

Кроме того, в рамках учений ракетчики были переброшены из пункта постоянной дислокации (Республика Бурятия) на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, преодолев маршрут протяженностью около 6 тысяч километров.

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